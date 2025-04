FW-RD: Feuer in einer Werkstatt - 70 Einsatzkräften im Einsatz

Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde

Hohn - (Kreis Rendsburg-Eckernförde), 17.04.2025, 21:35 Uhr Feuer Größer als Standard, 22:06 Uhr FEU 2, 22:34 Uhr FEU 3.

Am Donnerstagabend gegen 21:30 Uhr ist in Hohn eine Werkstatt aus bisher ungeklärter Ursache in Brand geraten. Die Feuerwehr wurde alarmiert, und bei ihrem Eintreffen stand die 10 mal 20 Meter große Werkstatt bereits in Vollbrand.

Dank der schnellen und gezielten Löschmaßnahmen konnte eine weitere Ausbreitung des Feuers verhindert werden. Für die angrenzenden Wohnhäuser bestand keine Gefahr, die Bewohner wurden jedoch informiert und gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Zur Wasserversorgung mussten mehrere Hundert Meter Schlauch verlegt werden. Zusätzlich wurden Tanklöschfahrzeuge im Pendelverkehr eingesetzt, um ausreichend Löschwasser bereitzustellen. Insgesamt waren 70 Einsatzkräfte im Einsatz, die bis in die späte Nacht mit den Nachlöscharbeiten beschäftigt waren.

Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde die Einsatzstelle von der Kriminalpolizei beschlagnahmt. Zur Schadenshöhe und zur Ursache können derzeit keine Angaben gemacht werden. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt.

Einsatzkräfte: Feuerwehr Hohn, Feuerwehr Hamdorf, Feuerwehr Elsdorf-Westermühlen, Feuerwehr Friedrichholm, Feuerwehr Fockbek, TEL, FTZ, Löschzug-Gefahrgut Kreis Rendsburg-Eckernförde, Rettungsdienst, Polizei, Kripo und Kreispressewart

