POL-HL: OD - Trittau Folgemeldung 4: Verdacht eines Tötungsdeliktes in Trittau

Lübeck (ots) - Am Montagnachmittag (14.04.2025) kam es in Lübeck-Travemünde zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Autofahrer leicht verletzt wurde. Er wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 67-jähriger Lübecker gegen 13:45 Uhr mit seinem Ford ...

