Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde

FW-RD: Scheune auf Pferdehof in Blumenthal abgebrannt

Rendsburg (ots)

Blumenthal - (Kreis Rendsburg-Eckernförde), 12.04.2025, 17:39 Uhr Feuer Größer als Standard, 17:46 Uhr Stichworterhöhung auf FEU 2

Am Samstag (12.04.2025) kam es gegen 17:39 Uhr zu einem Brand in einer etwa 15 x 25Meter großen Scheune. Ursprünglich wurde gemeldet, dass ein Trecker in Flammen steht. Bei Eintreffen der Feuerwehr war die Scheune bereits vollständig in Brand geraten. Die Einsatzkräfte errichteten eine Riegelstellung, um die benachbarten Gebäude vor den Flammen zu schützen, was erfolgreich gelang. Die Tiere in der Scheune wurden in Sicherheit gebracht und von den Eigentümern betreut.

Leider zog sich ein Feuerwehrkamerad während der Löscharbeiten Verbrennungen zu und wurde daraufhin vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Für die Nachlöscharbeiten musste ein Bagger organisiert werden, da die Scheune eingestürzt war und ein Zugang zu den Glutnestern sonst nicht möglich gewesen wäre. Diese Nachlöscharbeiten zogen sich bis in die frühen Abendstunden hin. Anschließend wurde die Einsatzstelle von der Kriminalpolizei beschlagnahmt. Zur Höhe des Schadens und zur Brandursache können derzeit keine Informationen gegeben werden.

Einsatzkräfte: Feuerwehr Blumenthal, Feuerwehr Langwedel, Feuerwehr Schierensee, Feuerwehr Flintbek, Löschzug-Gefahrgut Kreis Rendsburg-Eckernförde, TEL, Rettungsdienst, Polizei, Kripo, stellv. Kreiswehrführer und Kreispressewart

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde, übermittelt durch news aktuell