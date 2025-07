Polizei Köln

POL-K: 250711-3-K Joggerin (32) von Straßenbahn erfasst - Verkehrskommissariat sucht Zeugen

Köln (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend (10. Juli) in der Kölner Innenstadt ist eine Joggerin (32) im Bereich der Aachener Straße von einer stadtauswärts fahrenden Stadtbahn erfasst und schwerverletzt worden. Rettungskräfte brachten die Frau mit Kopfverletzungen in eine Klinik. Der Bahnfahrer (36) erlitt einen Schock.

Die 32-Jährige soll laut Zeugen gegen 18.30 Uhr auf Höhe des Aachener Weihers bei "Rot" über die Gleise gelaufen sein. Dabei wurde sie von der in Richtung Weiden West fahrenden Linie 1 frontal erfasst.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Verkehrskommissariats 2 zu melden. (cb/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell