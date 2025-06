Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Brennender PKW sorgt für Vekehrsbeeinträchtigung im Feierabendverkehr

Dortmund (ots)

Am Nachmittag wurden die Kräfte der Feuerwache 3 zu einem PKW-Brand auf der Hannöverschen Straße alarmiert. Bereits auf der Anfahrt konnte eine deutliche Rauchentwicklung festgestellt werden.

Die Insassen konnten den PKW eigenständig vor Eintreffen der Feuerwehr unverletzt verlassen, so dass sich die Einsatzkräfte auf die Brandbekämpfung und die Verkehrsabsicherung konzentrieren konnten.

Das Feuer wurde mit einem Strahlrohr schnell unter Kontrolle gebracht und abschließend mit Löschschaum vollständig gelöscht. An dem Fahrzeug entstand ein Totalschaden.

Die Hannöversche Straße war für die Dauer des Einsatzes in beide Fahrtrichtungen gesperrt, was zu längeren Staus führte. Mehrere Verkehrsteilnehmer fuhren trotz klar erkennbarer Absperrung in die Einsatzstelle und gefährdeten durch ihr Verhalten die dort tätigen Einsatzkräfte - ein Verhalten, das nicht nur unverantwortlich ist, sondern auch eine Ordnungswidrigkeit darstellt.

Die Maßnahmen der Feuerwehr konnten nach 30 Minuten beendet werden. Im Einsatz befanden sich 10 Einsatzkräfte der Feuerwache 3 (Neuasseln).

