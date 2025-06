Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Rauchentwicklung am Phönixsee - Schnelles Eingreifen verhindert Brandausbreitung

Dortmund (ots)

Am frühen Morgen wurde die Feuerwehr Dortmund um 5:57 Uhr zu einem Brandeinsatz am Phönixsee alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war eine leichte Rauchentwicklung aus einem Nebenraum erkennbar, die auf einen Entstehungsbrand in einem Lagerraum für Abfallbehälter hindeutete.

Aus bisher ungeklärter Ursache, war ein Abfallbehälter aus Kunststoff in Brand geraten, was zu der starken Rauchentwicklung führte. Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte eine Ausbreitung auf das angrenzende Gebäude erfolgreich verhindert werden.

Insgesamt waren 16 Einsatzkräfte der Feuerwache 4 (Hörde) sowie des Rettungsdienstes im Einsatz. Der Einsatz dauerte rund 90 Minuten, Personen wurden nicht verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Ein Hinweis zum Schluss:

Rauchmelder retten Leben. Sie erkennen Brände frühzeitig und verschaffen Menschen wertvolle Zeit zur Selbstrettung oder Alarmierung der Feuerwehr. Kontrollieren Sie regelmäßig den Müll und beachten Sie die Einhaltung der Brandschutzmaßnahmen, um ähnliche Vorfälle künftig zu vermeiden. Dank der zügigen Alarmierung und Reaktion der Einsatzkräfte konnte größerer Schaden verhindert und die Sicherheit am Phönix See gewährleistet werden.

