Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Zeugen zu gefährlicher Körperverletzung gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zu einer gefährlichen Körperverletzung, die sich am Freitag (22.08.2025) gegen 14:05 Uhr in Herrenberg ereignete, sucht die Polizei noch Zeugen. Auf einem Fußweg zwischen den beiden Straßen "Schießmauer" und Aischbachstraße soll es zu Streitigkeiten zwischen zwei Personengruppen gekommen sein. An diesem Streit sollen vier Männer beteiligt gewesen sein, die genauen Hintergründe sind bislang noch nicht bekannt. Nachdem im weiteren Verlauf Beleidigungen ausgesprochen wurden, soll es anschließend zu einer handfesten Auseinandersetzung gekommen sein. Hierbei erlitten ein 23-jähriger sowie ein 27-jähriger Mann leichte Verletzungen, sie wurden nach dem Vorfall in einem Krankenhaus versorgt. Das Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032 2708-0 oder E-Mail herrenberg.prev@polizei.bwl.de, sucht nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Sachverhalt geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell