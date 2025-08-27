Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: 41-Jähriger nackt unterwegs

Kaiserslautern (ots)

Zeugen riefen am Dienstagnachmittag die Polizei in die Donnersbergstraße. Ein 41-jähriger Mann überquerte dort mehrfach nackt die Straße. Anwohner und Passanten fühlten sich dadurch belästigt. Die Polizeibeamten trafen den Mann kurze Zeit später in der Mainzer Straße an. Dort war er zwar teilweise bekleidet, schrie jedoch herum und pöbelte Passanten an. Eine Erklärung für sein Verhalten konnte er der Polizei nicht geben. Ihm wurde ein Platzverweis ausgesprochen, dem er ohne zu zögern und bekleidet nachkam. |elz

