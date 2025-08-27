Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Scheibe beschädigt

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag eine Fensterscheibe des Pfalztheaters am Willy-Brandt-Platz beschädigt. Die Beamten gehen davon aus, dass die Scheibe durch ein Geschoss oder ähnliches getroffen wurde, da sie sich in einem der oberen Stockwerke befindet. Die Tatzeit liegt vermutlich zwischen Montag, 15 Uhr, und Dienstag, 7:30 Uhr. Der Sachschaden wird auf mindestens 7.500 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 bei der Polizei zu melden. |elz

