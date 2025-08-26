Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Schulwegüberwachung

Kreis Kaiserslautern (ots)

Zum Start in die neue Woche haben Beamte der Polizeiinspektionen 1 und 2 in Kaiserslautern die Schulwege rund um die Theodor-Heuss-Grundschule, die Röhmschule und der Grundschule Queidersbach überwacht. Die Polizei zog eine grundsätzlich positive Bilanz, da sie kaum Beanstandungen hatten. Lediglich an der Theodor-Heuss-Grundschule mussten die Ordnungshüter insgesamt sechs Verstöße ahnden: Dreimal war bei Fahrer oder Mitfahrern der Gurt nicht angelegt, einmal war kein Kindersitz vorhanden und in zwei Fällen war die Ladung nicht ordnungsgemäß gesichert. Die Betroffenen erhielten jeweils eine kostenpflichtige Verwarnung. Die Resonanz der Eltern und Lehrkräfte auf die Kontrollen war äußerst positiv. Die Schulwegkontrollen werden fortgeführt. |elz

