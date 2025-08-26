Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Randalierer landet im Gewahrsam

Kaiserslautern (ots)

Wegen eines Randalierers riefen Zeugen die Polizei am Montagabend zum Pfaffplatz. Ein 45-jähriger Mann hielt sich seit dem Mittag dort auf, war stark alkoholisiert und belästigte die Gäste eines Kiosks. Ein Atemalkoholtest ergab einen Promillewert von 2,6. Da der Mann nicht mehr wegefähig war, nahmen die Beamten ihn in Schutzgewahrsam. Nach Überprüfung der Gewahrsamsfähigkeit durch einen Arzt, blieb der 45-Jährige dort bis zum nächsten Morgen. |elz

