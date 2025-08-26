PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDKL: Unfallflucht- Mit Fahrrad gegen Auto gefallen

Kaiserslautern (ots)

Eine Unfallflucht ist der Polizei am Montagnachmittag aus der Augustastraße gemeldet worden. Ein Zeuge beobachtete, wie ein offenbar betrunkener Mann sein Fahrrad an geparkten Autos vorbeischob. Aufgrund seiner Alkoholisierung verlor er die Kontrolle, stürzte und beschädigte dabei einen geparkten Skoda Roomster. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Statt sich um die Schadensregulierung zu kümmern, entfernte sich der Mann mit seinem Rad vom Unfallort. Die hinzugerufenen Polizisten konnten den 39-Jährigen in der Nähe antreffen und einer Kontrolle unterziehen Er wurde zur Dienststelle gebracht, wo eine Blutprobe entnommen wurde, um den Grad seiner Alkoholisierung festzustellen. Während der Kontrolle beleidigte der Mann die Polizisten wiederholt, weshalb er nun nicht nur wegen Verkehrsunfallflucht, sondern auch wegen Beleidigung mit einer Anzeige rechnen muss. |elz

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

