PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Streit führt zu Unfall und Körperverletzung

Kaiserslautern (ots)

Wegen eines außergewöhnlichen Unfalls rückte eine Polizeistreife am Freitagnachmittag in den Rauschenweg aus. Dort fuhr gegen 15:30 Uhr ein 33-jähriger Mann seinem 36-jährigen Vordermann auf. Im Anschluss stieg der Unfallverursacher aus, zog den beteiligten Fahrer aus seinem Wagen und schlug mehrfach auf ihn ein. Im Anschluss verließ der Angreifer die Unfallstelle. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass dem Unfall ein Streit zugrunde lag, der im privaten Umfeld der Männer stattfand. Daher ermitteln die Beamten derzeit wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Beleidigung, Bedrohung und der Körperverletzung gegen den 33-Jährigen. |kfa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 25.08.2025 – 13:10

    POL-PDKL: Brand von Sperrmüll

    Kaiserslautern (ots) - Anwohner der Ländelstraße meldeten am Samstagabend einen Brand. Die ausgerückten Einsatzkräfte konnten gegen 18:30 Uhr brennenden Sperrmüll am Straßenrand feststellen. Den Brandbekämpfer gelang es, das Feuer schnell zu löschen. Dennoch wurden eine Hausfassade, Teile eines Trafohäuschens sowie ein Pkw beschädigt. Der Schaden wird auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt. Für die Dauer der Löscharbeiten mussten Mitarbeiter der ...

    mehr
  • 25.08.2025 – 13:09

    POL-PDKL: Schaufenster zerstört - Wer hat etwas beobachtet?

    Kaiserslautern (ots) - In der Marktstraße kam es am späten Sonntagabend zu einer Sachbeschädigung. Wie den Polizeibeamten mitgeteilt wurde, warf gegen 23:30 Uhr ein Unbekannter einen Gegenstand durch die Schaufensterscheibe eines Mobilfunkanbieters. Hierdurch entstand ein Loch im Glas. Wer für den Schaden verantwortlich ist, ist derzeit nicht bekannt. Zeugen, die Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden ...

    mehr
  • 25.08.2025 – 13:08

    POL-PDKL: Nach Trunkenheitsfahrt Widerstand geleistet

    Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Nach einer Trunkenheitsfahrt am späten Sonntagabend kam es an der Halteranschrift zu Widerstandshandlungen mehrerer Familienmitglieder. Wie der Polizei gegen 22 Uhr mitgeteilt wurde, war auf der Landstraße 389 zwischen Otterberg und Otterbach ein stark beschädigtes Auto unterwegs. Als die Beamten vor Ort eintrafen, konnten sie mehrere Fahrzeugteile sowie ein Nummernschild auf ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren