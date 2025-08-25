Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Streit führt zu Unfall und Körperverletzung

Kaiserslautern (ots)

Wegen eines außergewöhnlichen Unfalls rückte eine Polizeistreife am Freitagnachmittag in den Rauschenweg aus. Dort fuhr gegen 15:30 Uhr ein 33-jähriger Mann seinem 36-jährigen Vordermann auf. Im Anschluss stieg der Unfallverursacher aus, zog den beteiligten Fahrer aus seinem Wagen und schlug mehrfach auf ihn ein. Im Anschluss verließ der Angreifer die Unfallstelle. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass dem Unfall ein Streit zugrunde lag, der im privaten Umfeld der Männer stattfand. Daher ermitteln die Beamten derzeit wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Beleidigung, Bedrohung und der Körperverletzung gegen den 33-Jährigen. |kfa

