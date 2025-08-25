Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Nach Trunkenheitsfahrt Widerstand geleistet

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Nach einer Trunkenheitsfahrt am späten Sonntagabend kam es an der Halteranschrift zu Widerstandshandlungen mehrerer Familienmitglieder. Wie der Polizei gegen 22 Uhr mitgeteilt wurde, war auf der Landstraße 389 zwischen Otterberg und Otterbach ein stark beschädigtes Auto unterwegs. Als die Beamten vor Ort eintrafen, konnten sie mehrere Fahrzeugteile sowie ein Nummernschild auf der Fahrbahn auffinden. Anschließend trafen sie an der Halteranschrift neben dem gesuchten Wagen auch den Eigentümer und dessen Bruder an. Beide waren stark alkoholisiert und gaben an, nicht gefahren zu sein. Im Verlauf der Ermittlungen kam es zu Beleidigungen, Bedrohungen und Widerstandshandlungen durch die 18 und 20 Jahre alten Männer sowie einer 51-jährigen Frau. Da nicht klar war, wer den Hyundai fuhr, musste das Duo die Polizisten zur Dienststelle begleiten. Hier wurde ihnen eine Blutprobe entnommen. Auf die beiden kommt nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheitsfahrt, Beleidigung, Bedrohung, Widerstand sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu. Die 51-Jährige muss sich ebenfalls wegen Beleidigung und Widerstand rechtfertigen. Bei dem Einsatz wurden mehrere Polizeibeamte leicht verletzt, konnten ihren Dienst aber fortsetzen. Die Ermittlungen dauern an. |kfa

