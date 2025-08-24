PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Zweimal innerhalb von 24 Stunden unter Drogeneinfluss am Steuer

Kaiserslautern (ots)

Ein 33-jähriger Mann aus Kaiserslautern wurde am Donnerstagnachmittag nach einem Körperverletzungsdelikt kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass er unter dem Einfluss von Alkohol und Kokain mit dem Auto unterwegs war. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren unter anderem wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt, der Fahrzeugschlüssel sichergestellt und der Mann darauf hingewiesen, diesen nur im nüchternen Zustand wieder abholen zu können.

Am 23.08.2023 erschien der 33-Jährige bei der Polizei, um seinen Schlüssel zurückzubekommen. Da er mit dem Pkw vor die Dienststelle fuhr, wurde erneut eine Überprüfung seiner Fahrtauglichkeit vorgenommen. Auch diesmal reagierte ein Drogenschnelltest positiv auf Kokain. Folglich musste der Mann erneut eine Blutprobe abgeben und auch der Zweitschlüssel seines Fahrzeuges wurde sichergestellt; ein weiteres Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.|pvd

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 23.08.2025 – 12:59

    POL-PDKL: 70-Jähriger flüchtet vor Verkehrskontrolle - Polizei stellt Fahrer

    Kaiserslautern (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag versuchte ein 70-jähriger Mann aus dem Landkreis Kaiserslautern sich einer Verkehrskontrolle zu entziehen. Der Senior war bei Dunkelheit ohne eingeschaltete Beleuchtung im östlichen Stadtgebiet unterwegs und ignorierte wiederholt Anhaltesignale, Blaulicht und Martinshorn. Statt den Anweisungen Folge zu ...

    mehr
  • 22.08.2025 – 12:49

    POL-PDKL: Schon lange kein Versicherungsschutz mehr...

    Kaiserslautern (ots) - Nach Hause schieben musste ein junger Mann seinen E-Scooter am späten Donnerstagabend. Der Grund: Für das Elektrokleinstfahrzeug bestand kein gültiger Versicherungsschutz. Eine Streife hatte den Roller gegen 22.50 Uhr auf der Strecke zwischen den Stadtteilen Erlenbach und Morlautern gestoppt und überprüft. Dabei stellte sich heraus, dass an dem Gefährt ein altes Versicherungskennzeichen aus ...

    mehr
  • 22.08.2025 – 12:24

    POL-PDKL: Scheibe eingeschlagen

    Kaiserslautern (ots) - In der Nacht zu Freitag wurde die Polizei in die Pariser Straße gerufen, nachdem ein Zeuge beobachtete, wie ein Mann die Scheibe einer Gaststätte einschlug. Der Täter war zuvor Gast in dem Lokal. Als er gegen 0:10 Uhr mit einer Begleiterin die Kneipe verließ, schlug er ohne erkennbaren Grund mit der Hand gegen eine Fensterscheibe, die daraufhin zerbrach. Bei der anschließenden Kontrolle an der Wohnanschrift des Mannes trafen die Beamten nur auf ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren