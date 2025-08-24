Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Zweimal innerhalb von 24 Stunden unter Drogeneinfluss am Steuer

Kaiserslautern

Ein 33-jähriger Mann aus Kaiserslautern wurde am Donnerstagnachmittag nach einem Körperverletzungsdelikt kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass er unter dem Einfluss von Alkohol und Kokain mit dem Auto unterwegs war. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren unter anderem wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt, der Fahrzeugschlüssel sichergestellt und der Mann darauf hingewiesen, diesen nur im nüchternen Zustand wieder abholen zu können.

Am 23.08.2023 erschien der 33-Jährige bei der Polizei, um seinen Schlüssel zurückzubekommen. Da er mit dem Pkw vor die Dienststelle fuhr, wurde erneut eine Überprüfung seiner Fahrtauglichkeit vorgenommen. Auch diesmal reagierte ein Drogenschnelltest positiv auf Kokain. Folglich musste der Mann erneut eine Blutprobe abgeben und auch der Zweitschlüssel seines Fahrzeuges wurde sichergestellt; ein weiteres Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.|pvd

