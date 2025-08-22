PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Scheibe eingeschlagen

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht zu Freitag wurde die Polizei in die Pariser Straße gerufen, nachdem ein Zeuge beobachtete, wie ein Mann die Scheibe einer Gaststätte einschlug. Der Täter war zuvor Gast in dem Lokal. Als er gegen 0:10 Uhr mit einer Begleiterin die Kneipe verließ, schlug er ohne erkennbaren Grund mit der Hand gegen eine Fensterscheibe, die daraufhin zerbrach.

Bei der anschließenden Kontrolle an der Wohnanschrift des Mannes trafen die Beamten nur auf seine Begleiterin, die keine Angaben zum Vorfall machen wollte. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. |elz

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

