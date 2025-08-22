Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Auffahrunfall mit zwei Verletzten

Kaiserslautern (ots)

Am Donnerstagabend ereignete sich in der Lauterstraße ein Auffahrunfall, bei dem zwei Menschen leicht verletzt wurden. Ein 35-jähriger Autofahrer war mit seinem Skoda Kamiq von der Berliner Straße in Richtung Burgstraße unterwegs. In Höhe der Kammgarn musste er verkehrsbedingt abbremsen. Der hinter ihm fahrende 32-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und fuhr auf den Skoda auf. Durch den Aufprall erlitten die die jeweiligen Beifahrer in beiden Fahrzeugen leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst versorgte sie vor Ort. An beiden Autos entstand Sachschaden, der auf insgesamt 7.000 Eurogeschätzt wird. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt. |elz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell