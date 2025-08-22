Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Starke Schlangenlinien fallen auf

Kaiserslautern (ots)

Weil sie starke und sehr ruckartige Schlangenlinien fuhr, hat eine Autofahrerin am Donnerstagabend auf der B37 die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife auf sich gezogen. Die Polizeibeamten stoppten die Frau deshalb gegen 21.15 Uhr in der Mannheimer Straße und unterzogen sie einer Kontrolle.

Dabei entstand der Eindruck, dass die 23-Jährige unter dem Einfluss berauschender Mittel steht. Sie räumte ein, Medikamente eingenommen zu haben. Die Fahrerin musste deshalb ihr Auto stehen lassen und zwecks Blutprobe mit zur Dienststelle kommen. Die Fahrzeugschlüssel wurden vorläufig sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

