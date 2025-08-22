PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Feuer im Hauseingangsbereich

POL-PDKL: Feuer im Hauseingangsbereich
Kaiserslautern (ots)

An einem Mehrfamilienhaus in der Mannheimer Straße ist es am frühen Donnerstagabend zu einem Brand gekommen. Zeugen verständigten gegen 18 Uhr Polizei und Feuerwehr, weil im Eingangsbereich des Anwesens mehrere Müllsäcke aus noch ungeklärter Ursache angefangen hatten zu brennen.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Unrat in Flammen und durch die Hitze waren bereits erste Schäden an der Hauseingangstür entstanden. Der Feuerwehr gelang es schnell, den Brand zu löschen und ein Übergreifen auf das Gebäude zu verhindern. Die Müllsäcke sowie eine abgestellte Couch verbrannten vollständig. Der Schaden im Hauszugang wird auf 10.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Hinweise von Zeugen, die vor dem Ausbruch des Feuers etwas Verdächtiges beobachtet haben, nimmt die Polizeiinspektion 1 unter der Nummer 0631 369-14199 entgegen. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Polizeidirektion Kaiserslautern
