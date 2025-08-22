PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Wo ist der genaue Unfallort?

Kaiserslautern (ots)

Einen Streifschaden hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer an einem VW Tiguan hinterlassen. Der Verantwortliche machte sich aus dem Staub, ohne das Malheur zu melden. Die Unfallzeit liegt zwischen Mittwochabend, 20 Uhr, und Donnerstagnachmittag, 15 Uhr.

Leider ist der genaue Unfallort nicht bekannt. Der VW Tiguan war im fraglichen Zeitraum zunächst sowohl auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in Weilerbach, als auch am Straßenrand vor einer Schule in Heltersberg sowie an einem Fast-Food-Restaurant in der Mainzer Straße abgestellt. Dort stellte die Halterin am Donnerstagnachmittag den Schaden auf der Beifahrerseite fest: Die hintere Tür sowie die hintere Felge zeigten deutliche Unfallspuren. Die Schadenshöhe liegt bei geschätzten 1.000 Euro.

Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, unter der Telefonnummer 0631 369-14199 mit der Polizeiinspektion 1 Kontakt aufzunehmen. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

