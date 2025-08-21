Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Ladendieb kehrt zum Tatort zurück

Kaiserslautern (ots)

Dass er offenbar nicht genug kriegen konnte, ist einem Dieb am Mittwoch zum Verhängnis geworden. Der Mann wurde am frühen Nachmittag dabei gesehen, wie er in einem Einkaufsmarkt in der Pariser Straße eine Basecap und Zigarettenschachteln aus der Auslage entnahm, einsteckte und anschließend den Kassenbereich passierte, ohne die Waren zu bezahlen. Es gelang dem Langfinger, das Geschäft unerkannt zu verlassen.

Als derselbe Mann allerdings am Abend erneut im Markt auftauchte und sich schon wieder eine Basecap zusammen mit einer Packung Gummibärchen unter den Nagel reißen wollte, wurde er von Mitarbeitern wiedererkannt und festgehalten. Gegen den 35-Jährigen wird nun wegen wiederholten Ladendiebstahls strafrechtlich ermittelt. |cri

