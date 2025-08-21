PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDKL: An Ampel aufs Heck des Vordermannes gekracht

Kaiserslautern (ots)

Mangelnder Sicherheitsabstand kombiniert mit Unaufmerksamkeit dürften die Ursachen eines Unfalls am Mittwochnachmittag in der Ludwigstraße gewesen sein. Gegen 15.30 Uhr musste eine 46-jährige Autofahrerin auf ihrem Weg in Richtung Lauterstraße ihren VW Tiguan an einer "Rot" zeigenden Ampel stoppen. Der 75-jährige Fahrer des nachfolgenden Mercedes-Benz brachte seinen Pkw nicht mehr rechtzeitig zum Stillstand und krachte dem VW aufs Heck.

Die Tiguan-Fahrerin klagte nach der Kollision über Kopfschmerzen. An ihrem sowie am Verursacherfahrzeug entstanden Sachschäden. Sie blieben jedoch fahrbereit. Der Gesamtschaden liegt bei mehreren tausend Euro. |cri

