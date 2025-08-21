PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfallflucht in der Malzstraße

Kaiserslautern (ots)

Wegen einer Unfallflucht ermittelt die Polizeiinspektion 1 in der Malzstraße. Hier wurde am Mittwoch ein Toyota Aygo, der am Straßenrand in Höhe des Hauses Nummer 3 abgestellt war, am frühen Nachmittag von einem anderen Fahrzeug gerammt.

Als die Nutzerin des Dienstfahrzeugs nach etwa 20-minütiger Parkzeit zu dem Pkw kam, war dieser auf der Fahrerseite stark beschädigt: beide Türen waren verbeult und verkratzt, der Außenspiegel war abgerissen und lag auf dem Boden. Geschätzte Schadenshöhe: rund 4.000 Euro.

Die Unfallzeit liegt zwischen 13.20 und 13.40 Uhr. Eine erste Befragung von Anwohnern ergab, dass gegen 13.25 Uhr ein lauter Knall wahrgenommen wurde. Konkrete Hinweise auf das Verursacherfahrzeug konnte aber keiner der Befragten geben. Ob möglicherweise ein Lkw, der in dieser Zeit rückwärts die Malzstraße hinunterfuhr, etwas mit den Beschädigungen zu tun hat, ist unklar.

Zeugen, die etwas gesehen haben und helfen können, den Verantwortlichen zu ermitteln, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 369-14199 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
