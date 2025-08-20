Polizeidirektion Kaiserslautern
POL-PDKL: Hang fängt Feuer
Kaiserslautern (ots)
Wegen eines Feuers an einem Hang in der Straße "Am Nußbäumchen" rückten am Dienstagabend mehrere Rettungskräfte aus. Eine Fläche von knapp 500 Quadratmetern stand dort in Flammen. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Um an die Brandstelle zu gelangen, mussten die Floriansjünger einen Zaun zur Bundesautobahn 6 durchtrennen. Verletzt wurde niemand. Wie es zum Ausbruch des Feuers kam, ist derzeit nicht bekannt. |kfa
