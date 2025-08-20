POL-PDKL: Hang fängt Feuer

Kaiserslautern (ots) - Wegen einer Bedrohung meldete sich am Dienstagvormittag ein Kirchenhüter aus der Stiftskirche. Laut seinen Angaben sprach er gegen 11:55 Uhr einen Unbekannten an, der sich in der Kirche aufhielt und dort Klavier spielte. Als dem alkoholisierten Mann das Musizieren untersagt wurde, reagierte er aggressiv und begann, den 81-Jährigen zu bedrohen. Dem Begleiter des Unruhestifters gelang es, diesen zu beruhigen. Im Anschluss verließen beide das ...

mehr