Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Hang fängt Feuer

Kaiserslautern (ots)

Wegen eines Feuers an einem Hang in der Straße "Am Nußbäumchen" rückten am Dienstagabend mehrere Rettungskräfte aus. Eine Fläche von knapp 500 Quadratmetern stand dort in Flammen. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Um an die Brandstelle zu gelangen, mussten die Floriansjünger einen Zaun zur Bundesautobahn 6 durchtrennen. Verletzt wurde niemand. Wie es zum Ausbruch des Feuers kam, ist derzeit nicht bekannt. |kfa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

