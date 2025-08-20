Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Regenablaufgitter aus Schacht entfernt

Kaiserslautern (ots)

Ein Zeuge rief am Dienstagabend die Polizei in die Pariser Straße. Dort hatte er gegen 21:30 Uhr drei Männer dabei beobachtet, wie sie das Gitter eines Regenablaufs aus der Straße heraushoben und auf die Fahrbahn warfen. Anschließend stiegen die Männer in ein Taxi und fuhren davon. Da der Zeuge das Gitter sofort wieder in den Schacht einsetzte, kam es zu keiner Gefährdung von Verkehrsteilnehmern. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr eingeleitet. Personen, denen die Gruppe ebenfalls aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 bei der Polizei Kaiserslautern zu melden. |elz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell