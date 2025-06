Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 250624.1 Darry

Hohenfelde: Polizei sucht Unfallzeugen

Darry / Hohenfelde (ots)

Dienstagmorgen verursachte ein vor der Polizei flüchtender Fahrer einen Verkehrsunfall in Darry. Es ist nicht auszuschließen, dass der Mann bereits zuvor in einen Unfall verwickelt war. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Zunächst meldete sich gegen 07:40 Uhr ein Zeuge bei der Polizei und teilte mit, dass auf einem Supermarktplatz in Hohenfelde ein stark beschädigter BMW stehe. Der Fahrer sei anschließend in den augenscheinlich nicht mehr verkehrstüchtigen Wagen eingestiegen und über die Landesstraße 165 in Richtung Darry gefahren. Hierbei beschädigte er beim Verlassen des Parkplatzes nach Angaben des Zeugen ein parkendes Fahrzeug sowie einen Blumenkübel.

Auf dem Weg nach Hohenfelde bemerkten Lütjenburger Polizeibeamte den Wagen in Fahrtrichtung Darry und forderten den Fahrer mit Anhaltezeichen zum Halten auf. Diesen widersetzte er sich und fuhr weiter. In Darry angekommen kollidierte er mit einem vor ihm fahrenden Wagen und verlor die Kontrolle über seinen BMW, so dass dieser zum Stehen kam. Die Polizeibeamten zogen den Mann aus dem Fahrzeug und nahmen ihn vorläufig fest. Sowohl er als auch die Fahrerin des vorausfahrenden Wagens erlitten leichte Verletzungen. Beide Wagen waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Im Rahmen der Unfallaufnahme bemerkten die eingesetzten Polizisten, dass sich der 38-jährige Deutsche offenbar in einem Ausnahmezustand befand. In der Folge wurde ein Amtsarzt hinzugerufen. Offensichtliche Hinweise auf den Konsum von Alkohol oder Betäubungsmitteln lagen nicht vor. Die Staatsanwaltschaft ordnete dennoch die Entnahme einer Blutprobe an und ließ Führerschein und Fahrzeug sicherstellen. Die Polizeistation Lütjenburg führt die weiteren Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und des unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Aufgrund der in Hohenfelde bemerkten Unfallschäden ist wahrscheinlich, dass der weiße 1er BMW mit Eckernförder Kennzeichen bereits zuvor in einen Unfall verwickelt war, möglicherweise auf dem Weg von Lütjenburg nach Hohenfelde. Gesucht werden daher mögliche weitere Geschädigte und Zeuginnen und Zeugen, die die Fahrweise des BMW vor Eintreffen in Hohenfelde, das Verlassen des Supermarktparkplatzes oder die Fahrt von Hohenfelde nach Darry beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei unter 04381 / 906 331 entgegen.

Matthias Arends

