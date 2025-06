Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 250622.1 Kiel: Polizei zieht erste Bilanz zum Einsatzgeschehen bei der Kieler Woche

Kiel (ots)

Der Start der diesjährigen Kieler Woche bedeutete für die Polizei einsatzreiche Tage. Trotz des hohen Arbeitsaufkommens liegt die Anzahl der bekannt gewordenen Straftaten jedoch unter der der Vorjahre. Zu herausragenden Einsatzlagen kam es nicht.

Die eingesetzten Beamtinnen und Beamten nahmen von Freitagnachmittag bis Sonntagmorgen insgesamt 23 Strafanzeigen mit Bezug zur Kieler Woche auf. Bei der Mehrheit (14) handelt es sich um Körperverletzungen unter Besucherinnen und Besuchern. Im vergangenen Jahr kam es im gleichen Zeitraum zu 63 Straftaten, darunter 32 Körperverletzungen.

Freitag und Samstag fanden im Veranstaltungsbereich Waffenkontrollen statt. Die Einsatzkräfte stellten hierbei insgesamt vier Messer sicher. Die Polizeidirektion Kiel kündigt an, dass im Verlauf der Kieler Woche weitere gleichartige Kontrollen stattfinden werden und betont erneut ausdrücklich, dass die Mitnahme von Waffen auf die Veranstaltungsflächen gemäß §42 Waffengesetz verboten ist. Verstöße werden konsequent geahndet. Die Kieler Woche ist kein Ort für Messer.

Samstag kam es im Bereich des Marinestützpunkts in der Wik zu einem Polizeieinsatz, nachdem mehrere Personen ein Marineschiff mit Sprühkreide besprühten. Die Polizei nahm die Gruppe vorläufig fest und stellte die Boote sicher, mit denen die Personen in den Bereich des Stützpunktes gefahren waren. Nach Beendigung der Maßnahmen und Einleitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren kamen sie wieder auf freien Fuß. Alle erhielten einen Platzverweis für die Veranstaltungsflächen der Kieler Woche.

Darüber hinaus sprachen die Einsatzkräfte bislang 30 weitere Platzverweise gegen Besucherinnen und Besucher, die aggressives Verhalten zeigten, aus. Zwei von ihnen befolgten diesen nicht, so dass sie in Gewahrsam genommen wurden.

Nach Schätzungen der Polizei besuchten bislang mehrere hunderttausend Menschen die Veranstaltungsflächen. Die Stimmung unter den Besucherinnen und Besuchern wird als grundsätzlich friedlich und ausgelassen bezeichnet. Die Polizei wird auch weiterhin Präsenz auf den Flächen zeigen. Die drei Mobilen Wagen am Hauptbahnhof, am Rathausplatz/Kleiner Kiel sowie im Gebäude der Wasserschutzpolizei an der Kiellinie sind täglich ab 16 Uhr (am Wochenende 14 Uhr Hauptbahnhof/Rathausplatz bzw. 12 Uhr Kiellinie) besetzt.

Die Pressestelle der Polizeidirektion Kiel steht am heutigen Sonntag für Nachfragen bis 14 Uhr zur Verfügung.

Matthias Arends

