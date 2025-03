Feuerwehr München

FW-M: Mann wird bei Küchenbrand verletzt (Giesing)

München (ots)

Montag, 17. März 2025; 21.30 Uhr

Untersbergstraße

Bei einem Küchenbrand wurde am Montagabend ein 54-jähriger Mann verletzt. Der Brand konnte schnell gelöscht werden.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte der Feuerwehr München trat bereits Rauch aus einem Fenster im dritten Obergeschoß des Mehrfamilienhauses aus. Unverzüglich gingen zwei Atemschutztrupps in das Treppenhaus vor. Im dritten Obergeschoss war der Flur stark verraucht und es lag eine leblose Person auf dem Boden. Die Türe zur Brandwohnung stand noch offen. Der verletzte Mann wurde unverzüglich in Sicherheit gebracht und an den Rettungsdienst übergeben. Er wurde in eine Münchner Klinik transportiert.

Die Einsatzkräfte löschten den Küchenbrand mit einem Hohlstrahlrohr. Anschließend wurden die übrigen 13 Wohnungen des Mehrfamilienhauses kontrolliert. Drei Wohnungen mussten kurzzeitig geräumt werden, da dort eine leichte Rauchentwicklung sichtbar war. Nach der Belüftung mithilfe eines Hochdrucklüfters konnten die Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beträgt mehrere Tausend Euro.

(bro)

