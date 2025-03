Feuerwehr München

FW-M: Ladehilfe für die Ukraine (Cosimapark)

München

Mittwoch, 12. März 2025, 09.00 Uhr

Klingsortstraße

Am Mittwoch ist es für die Feuerwehr München zu einer technischen Hilfeleistung der etwas anderen Art gekommen. Nach einer kurzfristigen Hilfsanfrage wurden 18 Krankenhausbetten für einen Transport in die Ukraine auf einen Lkw verladen.

Am Dienstagnachmittag erreichte die Feuerwehr eine Anfrage der Hilfsorganisation "Rolling Hospital" unter der Leitung von Ansgar Frommeyer. Die Organisation führt Spendentransporte in Krisengebiete durch. Hauptsächlich wird Krankenhausmaterial in die Ukraine gebracht, oftmals in Frontnähe, es wurden aber beispielsweise aber auch schon Hilfsgüter für die Flutkatastrophen im Ahrtal oder im spanischen Valencia transportiert.

"Rolling Hospital" wurden von der Paracelsus-Klinik München 18 Krankenhausbetten aufgrund einer Umstrukturierung im Haus überlassen. Diese mussten nun zeitnah wegen einer getakteten Tour verladen werden. Da jedoch weder Hilfsorganisation noch das Krankenhaus über einen Stapler verfügt, wurde die Feuerwehr um Hilfe gebeten. Nach internen Absprachen konnten die benötigen Fahrzeuge samt Besatzung bereitgestellt werden.

Als am Mittwochmorgen um 8.30 in der Klingsortstraße das Wechselladerfahrzeug mit dem darauf befindlichen Teleskopstapler um die Ecke bog, waren die Helferinnen und Helfer der Paracelsus-Klinik schon fleißig am Betten transportieren und zerlegen. Nachdem in der engen Straße ein Platz zum Abladen des Teleskopstaplers gefunden war, ging es auch schon für die Feuerwehr ans Werk. Bett für Bett wurde auf den LKW geladen und in Tetris-Bauweise sicher verstaut. Nach rund drei Stunden war der freiwillige Einsatz beendet und die Feuerwehr rückte wieder ab.

Ein großes Dankeschön gilt der Direktion Nord für die Fahrzeugabstellung sowie den Kolleginnen und Kollegen für die tatkräftige Unterstützung.

