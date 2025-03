Feuerwehr München

FW-M: Großeinsatz am OEZ stellt sich als Fehlalarm heraus (Moosach)

München (ots)

Samstag, 15. März 2025; 16.19 Uhr

Riesstraße

Nach einer zunächst unklaren Lage ist es heute Nachmittag zu einem Großeinsatz der Polizei sowie der Feuerwehr und des Rettungsdienstes am Olympia-Einkaufszentrum gekommen. Glücklicherweise konnte rasch Entwarnung gegeben werden.

Der Leitstelle München wurden zunächst in mehreren voneinander unabhängigen Notrufen mehrere verletzte Personen im OEZ gemeldet. Zeitgleich wurde in dem Einkaufszentrum ein Handfeuermelder betätigt und die Feuerwehr zur ausgelösten Brandmeldeanlage alarmiert. Noch während sich die Kräfte auf Anfahrt befanden, gingen weitere Meldungen über flüchtende Menschengruppen und Knall- oder Schussgeräusche ein. Daraufhin wurde die Alarmstufe umgehend erhöht und ein Großaufgebot von Rettungsdienstkräften - darunter auch ehrenamtliche Einheiten des Katastrophenschutzes - in den Münchner Norden beordert. Vor Ort konnte aber in Rücksprache mit der Polizei zügig Entwarnung gegeben werden: es lag keine Bedrohungslage vor. Auch der Feueralarm konnte nicht bestätigt werden.

Insgesamt wurden an der Einsatzstelle drei Personen versorgt. Die zunächst gemeldeten schweren Verletzungen bestätigten sich aber nicht. Lediglich ein 10 Monate alter Junge musste mit einer Kopfplatzwunde in eine Klinik gebracht werden. Er war in der Paniksituation zu Sturz gekommen.

Von der Feuerwehr waren rund 40 Einsatzkräfte mit 10 Fahrzeugen vor Ort. Der Rettungsdienst war mit rund 50 Personen und 25 Fahrzeugen im Einsatz.

Wie es zu den ursprünglichen Meldungen und der darauffolgenden Panikreaktion kam und inwieweit die einzelnen Meldungen in Zusammenhang stehen, ermittelt der Polizei.

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell