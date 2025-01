Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zusammenstoß zwischen PKW und Fußgänger

Neustadt an der Orla (ots)

Am späten Mittwochnachmittag wurde ein Fußgänger durch einen Zusammenstoß mit einem PKW leichtverletzt. Eine 62-Jährige fuhr mit ihrem Fahrzeug die Hugo-Hartung-Straße in Richtung Goethestraße in Neustadt an der Orla entlang. An der Ampelkreuzung kam aus Richtung Rodaer Straße ein 12-Jähriger gelaufen, der- trotz rotlichzeigender Fußgängerampel- mutmaßlich aufgrund von Unaufmerksamkeit die Straße betrat. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Kind und dem PKW, sodass der 12-Jährige leichtverletzt wurde. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Zeugen, die den Unfall bemerkt haben, werden gebeten sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0026740 an die Polizei in Schleiz zu wenden.

