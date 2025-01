Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: "Glück im Unglück": Altöl bei Beladung von Tanklaster ausgelaufen

Unterwellenborn/ Könitz (ots)

Am Mittwochabend waren Polizei und Feuerwehr aufgrund von ausgelaufenem Altöl auf einem Firmengelände in Könitz im Einsatz. Ein Mitarbeiter wollte seinen Tanklaster mit Altöl zur Abholung beladen. Dabei gab es einen technischen Defekt am Tanklaster, wodurch eine unbekannte Menge an Altöl aus dem Fahrzeug austrat und in den Abflusskanal lief. Verantwortliche des ZWA konnten eine Umweltgefährdung glücklicherweise ausschließen, da es unterhalb des Betriebsgeländes eine sogenannte Flüssigkeitsabscheideanlage gab. Dadurch konnte das Altöl nicht in öffentliche Abflusskanäle gelangen kann. Durch die Feuerwehr und Mitarbeiter des ZWA wurden notwendige Sicherheitsmaßnahmen zur Eindämmung des Altöls getroffen und anschließend die Rückstände aus den betriebsinternen Abflusskanälen herausgepumpt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell