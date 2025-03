POL-GM: Raub auf dem Heimweg - Täter entkam mit Geldbörse

Oberbergischer Kreis (ots) - Wildtiere wie Rehe oder Wildschweine sind besonders in den frühen Morgenstunden und während der Abenddämmerung aktiv, wodurch das Risiko für Wildunfälle steigt. Mit der bevorstehenden Zeitumstellung am Wochenende verlängert sich zudem noch der Zeitraum, in dem Rushhour und Morgengrauen zusammenfallen. Wie können Sie Wildunfälle vermeiden? Achten Sie auf die Warnschilder "Wildwechsel", ...

mehr