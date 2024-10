Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Unfall auf der Borkenerstraße

Recklinghausen (ots)

Am Montagnachmittag kam es auf der Borkenerstraße zu einem Unfall unter Beteiligung eines Einsatzfahrzeuges der Feuerwehr.

Ein 39-Jähriger aus Dorsten war auf dem Weg zu einem Einsatz auf der Borkenerstraße in Fahrtrichtung Innenstadt unterwegs. Zeitgleich beabsichtigte ein 32-Jähriger aus Dorsten, der in entgegengesetzte Fahrtrichtung fuhr, nach links in das Lippetor einzubiegen. Im Kreuzungsbereich kam es zu einer Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen.

Der 32-Jährige wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

Das Einsatzfahrzeug musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf 35000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell