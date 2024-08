POL-HB: Nr.: 0513--Falsche Bauarbeiter und Trickdiebinnen

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Vahr, OT Gartenstadt Vahr und Neue Vahr Südwest Zeit: 19. und 20.08.24

Falsche Bauarbeiter und Trickdiebinnen, die sich als Kaufinteressierte einer Wohnung ausgaben, erhielten in den letzten beiden Tagen in der Bremer Vahr Einlass in die Wohnungen von Seniorinnen und erbeuteten Bargeld sowie Schmuck. Die Polizei warnt davor, Fremde in die Wohnung zu lassen.

Am Montag gegen 14 Uhr klingelten zwei angebliche Arbeiter einer nahegelegenen Baustelle bei einer 88-Jährigen in der Eislebener Straße. Die Fremden baten um Einlass in die Wohnung, um dort aufgrund der Bauarbeiten den Wasserdruck zu überprüfen. Hier lenkten sie die Seniorin ab und entwendeten Schmuck und Bargeld aus dem Schlafzimmer. Anschließend flüchteten sie mit ihrer Beute aus der Wohnung. Einer der Diebe wurde als Mitte 40, schlank, mit braunen Haaren und beiger Kleidung beschrieben. Sein Komplize soll etwa 55 Jahre alt sein, mit einem dicken Bauch und einer Tätowierung am rechten Arm. Er wurde mit schütterem Haar und dunkelblauer Kleidung beschrieben.

Dienstagmittag gegen 12 Uhr klingelten zwei junge Frauen im Heinrich-Imbusch-Weg an der Tür einer 99-Jährigen und täuschten ein Kaufinteresse an der Wohnung vor. Gemeinsam besichtigten sie daraufhin die Wohnung. Aus dem Augenwinkel bemerkte die Seniorin, dass eine dritte Frau aus dem Badezimmer lief. Nachdem die Frauen schließlich die Wohnung verlassen hatten, bemerkt die 99-Jährige das Fehlen ihrer Schmuckschatulle. Die Täterinnen sollen etwa 25 Jahre alt sein. Eine mit blonden Haaren, schlanker Figur und einem weißen Oberteil. Ihre Komplizin soll etwas kräftiger sein, mit dunklen Haaren.

Zeugenhinweise in beiden Fällen gehen an den Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888.

Die Polizei rät: Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Gewähren Sie nur Handwerkern Zutritt, die Sie selber bestellt haben oder die sich über die Hausverwaltung angekündigt haben. Wenn Sie Zweifel haben oder sich bedrängt fühlen, holen Sie Nachbarn zur Hilfe oder wählen Sie den kostenlosen Notruf der Polizei unter 110.

