Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Bus verliert Reifen - Pkw beschädigt

Kaiserslautern (ots)

Wegen eines Unfalls zwischen einem Bus und einem Pkw wurde die Polizei am Dienstagabend in die Pariser Straße gerufen. Die beiden Fahrzeuge waren nebeneinander auf der Pariser Straße unterwegs, als sich plötzlich aufgrund eines technischen Defekts ein Reifen des Busses löste und gegen einen Hyundai Azera prallte. Der Reifen beschädigte die rechte hintere Seite des Autos. Verletzte gab es keine - weder unter den Fahrgästen des Busses noch bei den Insassen des Pkw. Der Sachschaden wird auf rund 4.000 Euro geschätzt. |elz

