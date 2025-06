Polizei Hamburg

POL-HH: 250623-3. Zeugenaufruf nach räuberischem Diebstahl aus Juweliergeschäft in Hamburg-Bramfeld

Hamburg (ots)

Tatzeit: 21.06.2025, 17:08 Uhr

Tatort: Hamburg-Bramfeld, Bramfelder Chaussee, Einkaufszentrum

Am Samstagnachmittag haben fünf unbekannte Männer offenbar arbeitsteilig Schmuck aus einem Juweliergeschäft im Bramfelder Einkaufszentrum entwendet. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Den bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei zufolge hatten zunächst drei Männer die im Erdgeschoss gelegenen Geschäftsräume betreten und den 52-jährigen Inhaber in ein Gespräch verwickelt. Parallel hierzu betraten zwei weitere Männer das Juweliergeschäft. Einer von beiden überwand mit Gewalt die Sicherung einer Vitrine und entnahm Schmuck aus dieser. Nach einer kurzen Auseinandersetzung mit dem Inhaber, der zwischenzeitlich auf die Tat aufmerksam geworden war, flüchtete das Quintett in das Parkhaus des Einkaufszentrums und von dort aus mit einem grauen Pkw in Richtung Steilshooper Allee. Bei dem Ausfahren aus dem Parkhaus beschädigte das Fluchtfahrzeug auch dessen Schranke.

Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen mit einem Dutzend Funkstreifenwagen und dem Polizeihubschrauber "Libelle 2" führten nicht zur Feststellung tatverdächtiger Personen, die wie folgt beschrieben werden können:

Tatverdächtiger 1:

- 45 bis 50 Jahre alt - circa 170 cm groß - korpulent - dunkle Haare - bekleidet mit einer dunklen Hose, einem gestreiften Shirt und weißen Sneakern

Tatverdächtiger 2:

- Anfang 20 Jahre alt - 170 bis 175 cm groß - hellbraune Haare - trug ein blaues Hemd, einen Pullover und braune Anzugschuhe

Tatverdächtiger 3:

- 20 bis 25 Jahre alt - 175 bis 180 cm groß - normale Statur - bekleidet mit einer dunklen Hose, einem dunklen Shirt und dunklen Schuhen

Tatverdächtiger 4:

- 35 bis 40 Jahre alt - etwa 180 cm groß - kurze graue Haare - trug blaue Jeans-Shorts, ein weißes T-Shirt und dunkle Schuhe

Tatverdächtiger 5:

- 30 bis 35 Jahre alt - 175 bis 180 cm groß - bekleidet mit schwarzer Jeans-Shorts, einem weißen Hemd und schwarzen Schuhen - trug eine Sonnenbrille und führte eine weiße Kunststofftüte mit sich

Der Ladeninhaber sowie ein Mitarbeiter des Einkaufszentrum-Sicherheitsdienstes, der einen der Täter im Parkhaus kurzzeitig festhalten konnte, blieben unverletzt.

Die Ermittlungen werden beim örtlich zuständigen Raubdezernat (LKA 144) geführt und dauern an.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben und/oder anderweitig Hinweise zu dem Quintett beziehungsweise dessen Fluchtfahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

