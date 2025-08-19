PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Polizei stoppt Rollerdieb

Kaiserslautern (ots)

Glück im Unglück hatte ein Stadtbewohner am frühen Sonntagmorgen in der Richard-Wagner-Straße, als Polizeibeamte unwissentlich den Dieb seines Rollers stoppten.

Die Ordnungshüter unterzogen gegen 7 Uhr einen 19-Jährigen auf einem E-Scooter unweit eines Fitnessstudios einer Verkehrskontrolle. Noch während die Polizisten die Fahrtüchtigkeit des Mannes überprüften, kam eine weitere Person angerannt. Der 18-Jährige offenbarte den Beamten, dass es sich bei dem Elektroroller, den sie gerade kontrollierten, um seinen handele und dieser vor wenigen Minuten vor der "Muckibude" gestohlen worden sei. Einen Besitznachweis konnte der junge Mann ebenfalls vorzeigen. Die Schutzleute übergaben das Gefährt wieder an seinen rechtmäßigen Eigentümer. Der 19-Jährige muss sich jetzt wegen des Verdachts des Diebstahls rechtfertigen. |kfa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

