POL-WND: Auffinden eines toten Ferkels und eines lebenden Lamms

Marpingen (ots) - Am Mittwoch, 09.07.2025 in der Zeit 13:30 Uhr bis 16:30 Uhr wurde auf einer Koppel in Marpingen in der Verlängerung des Feldweges "Marpinger Klingelbach" (in Richtung Berschweiler) ein Pferd vermutlich durch Hundebisse in die Vorderbeine erheblich verletzt. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können. Hinweise telefonisch unter der 06851/898-0 oder per eMail an: ...

