Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Traktor von Wochenendgrundstück entwendet

Bild-Infos

Download

Marpingen-Alsweiler (ots)

In der Nacht vom 04.07.2025 auf den 05.07.2025 begaben sich der oder die Täter an das abgelegene, eingefriedete Wochenendgrundstück in der Verlängerung der Hofstraße in Marpingen - Alsweiler und brachen dort das Tor zum Grundstück auf. Zielgerichtet wurde die Garage aufgesucht und auch dieses aufgebrochen. Im Anschluss wurde die angrenzende Hütte angegangen, wobei hier eine spezielle Verriegelung ordnungsgemäß geöffnet wurde. Aus der Hütte wurde der Zündschlüssel zum in der Garage abgestellten Traktor entnommen und letztlich der gesamte Traktor der Marke Gutbrod DA 2600 entwendet. Weitere Wertgegenstände verblieben zurück. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu den Tätern oder der Tat bzw. zum Verbleib des Traktors machen können. Hinweise telefonisch unter der 06851/898-0 oder per eMail an: PI-WND@polizei.slpol.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell