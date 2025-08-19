Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfallverursacher hat keinen Führerschein

Kaiserslautern (ots)

Am Montagmorgen kam es in der Straße Opelkreisel zu einem Unfall, bei dem ein Mensch verletzt wurde. Wie bisher bekannt ist, übersah ein 27-jähriger Autofahrer auf seinem Weg in Richtung Einsiedlerhof einen Mann auf einem Elektroroller.

Zeugen teilten der Polizei mit, dass vor dem Wagen zunächst ein Lkw fuhr. Als der Brummifahrer erkannte, dass ein Rollerfahrer über einen Fußgängerübergang von der linken auf die rechte Straßenseite wechselte, hielt er an, um dem Mann das Überqueren der Fahrbahn zu ermöglichen. Der dahinter befindliche Fahrer eines Audi überholte den stehenden Lastwagen und übersah hierbei den 41-jährigen Zweiradfahrer, wobei es zum Zusammenstoß kam. Der Mann stürzte und verletzte sich. Er wurde im Anschluss durch einen Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Bei den anschließenden Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 27-jährige Pkw-Fahrer keinen gültigen Führerschein vorzeigen konnte. Die Polizei ermittelt daher wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. |kfa

