Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Pkw beschädigt

Kaiserslautern (ots)

Wegen zwei Sachbeschädigungen an Fahrzeugen im Stadtgebiet ermittelt die Polizei und sucht Zeugen.

Nach Mitteilung einer Stadtbewohnerin zerstörten Unbekannte im Verlauf des vergangenen Wochenendes den Außenspiegel eines Firmenwagens in der Vogelwoogstraße. Das Fahrzeug stand zwischen Freitag, 18 Uhr, und Montag, 8 Uhr, am Straßenrand.

Am Montagnachmittag meldete ein 34-Jähriger aus der Pariser Straße, dass jemand die Heckscheibe seines Autos mit einem Stein eingeworfen habe. Der Pkw stand gegen 16 Uhr auf dem Parkplatz eines Casinos.

Wer Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 zu melden. |kfa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

  • 19.08.2025 – 14:44

    POL-PDKL: Kontrolle über Motorrad verloren

    Hochspeyer (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Sozusagen mit einem "blauen Auge" sind eine Motorradfahrerin und ihr Sozius am Montagnachmittag auf der B48 davongekommen. Die 35-jährige Frau und der 33-jährige Mann waren mit ihrer Maschine auf dem Weg in Richtung Waldleiningen, als die Fahrerin die Kontrolle über die Kawasaki verlor und stürzte. Glück im Unglück: Beide Beteiligten kamen mit dem Schrecken davon. Der ...

    mehr
  • 19.08.2025 – 14:25

    POL-PDKL: Wie kam es zum Streit?

    Kaiserslautern (ots) - Unterschiedliche Angaben haben die Beteiligten einer Auseinandersetzung in der Friedrichstraße am Montagnachmittag gemacht. Die Polizei sucht deshalb Zeugen, die gegen 14 Uhr etwas beobachtet haben. Nachdem die telefonische Meldung einging, dass sich zwei Männer prügeln würden, rückte eine Streife aus. Als die Beamten vor Ort ankamen, war der Streit allerdings schon beendet. Die beiden 42 und 65 Jahre alten Männer beschuldigten sich gegenseitig, ...

    mehr
  • 19.08.2025 – 14:24

    POL-PDKL: Ärgerliche Überraschung nach dem Urlaub

    Kaiserslautern (ots) - Eine ärgerliche Überraschung hat eine Frau aus dem Stadtgebiet bei ihrer Rückkehr aus dem Urlaub erlebt: Ihr Auto, das während ihrer Abwesenheit in der Kantstraße in Höhe des Hauses Nummer 36 stand, wurde in der Zwischenzeit von einem anderen Fahrzeug gerammt und beschädigt. Am Montagabend entdeckte die Nutzerin die Beschädigungen auf der Beifahrerseite des Hyundai Tucson: Kotflügel und ...

    mehr
