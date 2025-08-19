Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Pkw beschädigt

Kaiserslautern (ots)

Wegen zwei Sachbeschädigungen an Fahrzeugen im Stadtgebiet ermittelt die Polizei und sucht Zeugen.

Nach Mitteilung einer Stadtbewohnerin zerstörten Unbekannte im Verlauf des vergangenen Wochenendes den Außenspiegel eines Firmenwagens in der Vogelwoogstraße. Das Fahrzeug stand zwischen Freitag, 18 Uhr, und Montag, 8 Uhr, am Straßenrand.

Am Montagnachmittag meldete ein 34-Jähriger aus der Pariser Straße, dass jemand die Heckscheibe seines Autos mit einem Stein eingeworfen habe. Der Pkw stand gegen 16 Uhr auf dem Parkplatz eines Casinos.

Wer Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 zu melden. |kfa

