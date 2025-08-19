Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Ärgerliche Überraschung nach dem Urlaub

Kaiserslautern (ots)

Eine ärgerliche Überraschung hat eine Frau aus dem Stadtgebiet bei ihrer Rückkehr aus dem Urlaub erlebt: Ihr Auto, das während ihrer Abwesenheit in der Kantstraße in Höhe des Hauses Nummer 36 stand, wurde in der Zwischenzeit von einem anderen Fahrzeug gerammt und beschädigt.

Am Montagabend entdeckte die Nutzerin die Beschädigungen auf der Beifahrerseite des Hyundai Tucson: Kotflügel und hintere Tür waren verkratzt. Der Schaden wird auf 1.500 Euro geschätzt.

In diesem Zusammenhang suchen die Ermittler nach einem Transporter oder Pritschenwagen, der aufgrund des Schadensbildes als Verursacher in Frage kommt. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 1 unter der Telefonnummer 0631 369-14199 entgegen. |cri

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell