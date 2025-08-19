Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: 23-Jähriger legt sich mit Ordnungshütern an

Kaiserslautern (ots)

Ein junger Mann aus dem Donnersbergkreis hat sich am Montagnachmittag zuerst mit dem Kommunalen Vollzugsdienst der Stadt Kaiserslautern und dann mit der Polizei angelegt. Auf den 23-Jährigen kommt nun ein Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Bedrohung und Beleidigung zu.

Der Mann war gegen 17 Uhr Kräften des Vollzugsdienstes auf dem Willy-Brandt-Platz aufgefallen, weil er sich nicht an das bestehende Alkoholverbot in diesem Bereich hielt und Alkohol konsumierte. Da der 23-Jährige dem erteilten Platzverweis nicht folgte, wollten die städtischen Mitarbeiter ihn vom Platz führen. Der Mann versuchte jedoch, sich aus den Griffen zu lösen, und führte Schlagbewegungen gegen die eingesetzten Kräfte aus. Er wurde deshalb zu Boden gebracht und gefesselt. Dabei beleidigte und bedrohte der 23-Jährige die Mitarbeiter lautstark.

Die hinzugerufene Streife der Polizei übernahm den Randalierer und brachte ihn für weitere Maßnahmen zur nächsten Dienststelle. Während der richterlichen Anhörung versuchte der Mann zu fliehen. Er konnte aber aufgehalten und zurück in die Zelle gebracht werden. Dabei leistete er erneut Widerstand. Verletzt wurde zum Glück niemand. Zur Verhinderung weiterer Straftaten verbrachte der 23-Jährige die Nacht im polizeilichen Gewahrsam. |cri

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell