POL-PDKL: Geparkten Mazda gestreift und weitergefahren

Kaiserslautern (ots)

Ein Verkehrsunfall mit Fahrerflucht ist der Polizei am Montag aus dem Benzinoring gemeldet worden. Beschädigt wurde ein roter Mazda 3, der am Vormittag zwischen 9.50 und 11.10 Uhr in Höhe des Einmündungsbereichs zur Siegfriedstraße am Fahrbahnrand abgestellt war.

Als der Fahrzeughalter kurz nach 11 Uhr zu seinem Pkw zurückkam, stellte er einen frischen Unfallschaden im Heckbereich sowie am Radlauf auf der Fahrerseite fest. Den Spuren nach zu urteilen, hatte ein anderer Wagen den Mazda im Vorbeifahren gestreift. Der Verursacher machte sich jedoch aus dem Staub, ohne den Unfall zu melden. Der hinterlassene Schaden wird auf 2.000 Euro geschätzt.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die im fraglichen Zeitraum etwas beobachtet haben und Hinweise auf das mutmaßliche Verursacherfahrzeug geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 mit der Polizeiinspektion 1 in Verbindung zu setzen. |cri

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell