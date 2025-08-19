PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fahrradfahrer beschädigt Auto-Spiegel

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht einen rabiaten Fahrradfahrer, der am Montagvormittag in der Mennonitenstraße ein Auto mutwillig beschädigt hat. Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt.

Wie der Fahrer des betroffenen Audi Q3 bei der Polizei anzeigte, war er am Vormittag mit seinem Pkw im östlichen Stadtgebiet unterwegs. Gegen 10.30 Uhr fuhr er durch die Mennonitenstraße, von der Friedenstraße kommend in Fahrtrichtung Donnersbergstraße. Dabei kam er auch an einem Fahrradfahrer vorbei.

Als der Audi-Fahrer an der Einmündung zur Donnersbergstraße halten musste, sei der Radler neben ihn gefahren und habe an die Fahrertür geklopft. Der 23-jährige Mann im Auto öffnete die Seitenscheibe, verstand aber nicht, was der Radfahrer sagte, da er selbst nur Englisch spricht.

In diesem Moment habe der Unbekannte mit der Faust gegen den Außenspiegel des Audi geschlagen, wodurch das Spiegelglas kaputtging. Anschließend fuhr der Mann mit dem Fahrrad weiter.

Der Audi-Fahrer war so verdattert, dass er keine konkrete Beschreibung des Täters abgeben konnte. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sonstige Hinweise auf den Fahrradfahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 bei der Polizeiinspektion 1 zu melden. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern

