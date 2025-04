Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch in Bar

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Eisenberg: Über ein Fenster stiegen Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch in die Räumlichkeiten einer Bar in der Rudolf-Breitscheid-Straße ein. Sie nahmen Bargeld im dreistelligen Bereich und eine Kamera mit. Die Kriminalpolizei kam vor Ort und führte eine umfangreiche Spurensicherung durch. Die Ermittlungen zum Einbruchsdelikt dauern an.

