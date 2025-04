LPI-J: Dem Tier ausgewichen

Jena (ots) - Bislang unbekannte Einbrecher suchten in der Nacht zum Mittwoch zwei Garagen Am Birnstiel auf. Sie verschafften sich rechtwidrig Zutritt und entwendeten Motorradequipment und Werkzeuge im Gesamtwert von circa 1.100 Euro. Die Polizei sicherte vor Ort mehrere Spuren, die nun ausgewertet werden. Die Ermittlungen zur Tat dauern an. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: ...

mehr