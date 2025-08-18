PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Senior belästigt Jugendliche

Kaiserslautern (ots)

Weil er eine Jugendliche belästigt hat, ermittelt die Polizei gegen einen Mann aus dem Stadtgebiet. Dem Senior wird vorgeworfen, am Samstagnachmittag in einem Einkaufszentrum in der Innenstadt ein 15-jähriges Mädchen am Arm gepackt und zu sich gezogen zu haben. Dabei soll er die Jugendliche gegen ihren Willen gestreichelt, ihr Komplimente gemacht und angekündigt haben, sie beim nächsten Wiedersehen "einzupacken und mitzunehmen".

Erst als eine Zeugin auf die Situation aufmerksam wurde, ließ der Mann von dem Mädchen ab. Auf den 80-Jährigen kommt nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung zu. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

