Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Motorrad die Vorfahrt genommen

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Ein Pkw und ein Motorrad sind am Freitag in der Hauptstraße zusammengestoßen. Nach den derzeitigen Erkenntnissen war der 72-jährige Fahrer des Skoda Oktavia aus Richtung Tankstelle gekommen und wollte gegen 12.35 Uhr nach links in die Alleestraße abbiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden Motorradfahrer und nahm ihm die Vorfahrt.

Der 30-jährige Biker konnte die Kollision nicht mehr verhindern und prallte gegen das abbiegende Auto. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mann über die Motorhaube des Pkw geschleudert und landete auf dem Boden. Er zog sich Verletzungen zu und wurde nach erster Behandlung durch einen Notarzt vor Ort vom Rettungsdienst ins nächste Krankenhaus gebracht.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden - insgesamt rund 22.000 Euro. Der Pkw und das Motorrad wurden abgeschleppt. |cri

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell