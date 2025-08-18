PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Motorrad die Vorfahrt genommen

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Ein Pkw und ein Motorrad sind am Freitag in der Hauptstraße zusammengestoßen. Nach den derzeitigen Erkenntnissen war der 72-jährige Fahrer des Skoda Oktavia aus Richtung Tankstelle gekommen und wollte gegen 12.35 Uhr nach links in die Alleestraße abbiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden Motorradfahrer und nahm ihm die Vorfahrt.

Der 30-jährige Biker konnte die Kollision nicht mehr verhindern und prallte gegen das abbiegende Auto. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mann über die Motorhaube des Pkw geschleudert und landete auf dem Boden. Er zog sich Verletzungen zu und wurde nach erster Behandlung durch einen Notarzt vor Ort vom Rettungsdienst ins nächste Krankenhaus gebracht.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden - insgesamt rund 22.000 Euro. Der Pkw und das Motorrad wurden abgeschleppt. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 18.08.2025 – 16:09

    POL-PDKL: Verantwortliche von Beschädigungen gesucht!

    Kaiserslautern/Mehlingen (ots) - Wegen einer Unfallflucht ermittelt die Polizeiinspektion 1 in Kaiserslautern in der Wormser Straße. Hier wurde in der Zeit zwischen Donnerstagabend (14. August), 21 Uhr, und Freitagmorgen (15. August), 7 Uhr, ein Hyundai i30 von einem anderen Fahrzeug gerammt und beschädigt. Der Verursacher machte sich jedoch aus dem Staub, ohne den Schaden zu melden. Der Hyundai stand im fraglichen ...

    mehr
  • 17.08.2025 – 10:49

    POL-PDKL: Mehrere Fahrten unter Alkoholeinfluss

    Kaiserslautern (ots) - Die Polizei Kaiserslautern hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag mehrere Fahrzeugführer aus dem Verkehr gezogen, die unter Alkoholeinfluss ihr Kfz führten. Eine 39-jährige Frau wurde am Samstagabend gegen 23:55 Uhr in der Insigny-Allee in Weilerbach angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellten die Beamtinnen und Beamten fest, dass die Frau alkoholisiert war - ein ...

    mehr
  • 15.08.2025 – 15:16

    POL-PDKL: Deutlich über den Durst getrunken

    Kaiserslautern (ots) - Deutlich einen "über den Durst getrunken" hatte ein Autofahrer, den Polizeibeamte in der Nacht zu Freitag in der Bremerstraße stoppten. Der Streife war der Honda Accord kurz vor 1 Uhr in der Barbarossastraße aufgefallen. Sie folgte dem Pkw in Richtung Elf-Freunde-Kreisel und hielt ihn wenige Meter weiter an. Als die Beamten den Fahrer ansprachen, schlug ihnen die Alkoholfahne des Mannes entgegen. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren